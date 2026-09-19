Израильский министр заявил, что две трети жителей Газы хотят покинуть родину Бен-Гвир: большинство жителей Газы хотят покинуть родину прямо сейчас

Москва19 сен Вести.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир убежден, что больше половины жителей Газы хотят покинуть родину.

По словам израильского министра, из 2 млн человек, проживающих в Газе, 1,7-1,8 млн – потенциальные мигранты.

Большинство жителей Газы — я провел опрос, я проверил — 60% из них говорят: "Мы хотим уехать сейчас. Мы хотим убраться отсюда немедленно" говорит Бен-Гвир в подкасте, отрывок которого опубликован в Telegram-канале Clash Report

Израильский министр также заявил, что минимум четыре страны готовы принять жителей Газы, при этом уточнил, что эти страны "хотят денег" и "разных вещей" от Израиля.

Ранее Бен-Гвир заявил, что некоторые люди в Газе "не заслуживают жизни".