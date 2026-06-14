The Guardian: тысячи тел под завалами в Газе могут никогда не опознать

Тысячи тел под обломками зданий в секторе Газа могут остаться неопознанными The Guardian: тысячи тел под завалами в Газе могут никогда не опознать

Москва14 июн Вести.Тысячи тел, находящихся под обломками в секторе Газа, могут остаться неопознанными из-за медленных темпов продвижения спасательной операции. Об этом сообщает издание Guardian, ссылаясь на слова представителя Международного комитета Красного Креста (МККК) в Иерусалиме Пэт Гриффитс.

С каждым днем ​​возрастает риск того, что тысячи палестинцев, погребенных под завалами в секторе Газа, так и не будут опознаны, поскольку работы по разбору завалов продвигаются медленно и тела многих погибших до сих пор не были извлечены пишет издание

По словам Гриффитс, в том числе такая ситуация возникает ввиду невозможности ввезти в регион тяжелую технику. Завалы приходится разбирать вручную, используя лопаты и другие примитивные инструменты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70% территории анклава.