Посол Палестины в РФ Нофаль: число погибших в Газе превысило 75 тысяч

Посол Палестины в РФ: количество погибших в Газе превысило 75 тысяч Посол Палестины в РФ Нофаль: число погибших в Газе превысило 75 тысяч

Москва11 авг Вести.Число погибших в секторе Газа с начала обострения в 2023 году превысило 75 тысяч человек. Об этом заявил в беседе с "Известиями" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

По имеющимся данным, общее число погибших в секторе Газа превысило 75 тысяч человек, а число раненых — 250 тысяч сказал Нофаль

При этом дипломат отметил, что многие погибшие до сих пор остаются под завалами.

Из-за разрушенной инфраструктуры и постоянной опасности спасатели и медики не могут добраться до большинства мест отметил Нофаль

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии, а Израиль не выведет войска из Газы до того момента, пока движение ХАМАС не будет действительно разоружено.