Москва17 авгВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с "Советом мира" о создании двух рабочих групп по сектору Газа. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера по итогам его переговоров с зятем президента США Джаредом Кушнером в Иерусалиме.
В материале сказано, что дискуссии Нетаньяху и "Совета мира" были "глубокие и конструктивные"
Было решено создать две рабочие группы: одну - по разоружению и демилитаризации Газысказано в сообщении
Согласно этой информации, вторая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах "здравоохранения населения Газы", "которые также затрагивают" израильский народ.
Так называемый "Совет мира" - межправительственная организация, созданная президентом США Дональдом Трампом в январе 2026-го.
Ранее восемь стран осудили Израиль за отказ от плана "Совета мира" по Газе.