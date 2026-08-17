Нетаньяху и "Совет мира" договорились создать две рабочие группы по Газе

Нетаньяху и "Совет мира" договорились о создании двух рабочих групп по Газе Нетаньяху и "Совет мира" договорились создать две рабочие группы по Газе

Москва17 авг Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с "Советом мира" о создании двух рабочих групп по сектору Газа. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера по итогам его переговоров с зятем президента США Джаредом Кушнером в Иерусалиме.

В материале сказано, что дискуссии Нетаньяху и "Совета мира" были "глубокие и конструктивные"

Было решено создать две рабочие группы: одну - по разоружению и демилитаризации Газы сказано в сообщении

Согласно этой информации, вторая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах "здравоохранения населения Газы", "которые также затрагивают" израильский народ.

Так называемый "Совет мира" - межправительственная организация, созданная президентом США Дональдом Трампом в январе 2026-го.

Ранее восемь стран осудили Израиль за отказ от плана "Совета мира" по Газе.