Восемь стран осудили Израиль за неприятие плана "Совета мира" по Газе

Восемь стран осудили Израиль за отказ от плана "Совета мира" по Газе Восемь стран осудили Израиль за неприятие плана "Совета мира" по Газе

Москва17 авг Вести.Главы МИД ОАЭ, Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта возложили на Израиль ответственность за отказ принять предложенную "Советом мира" дорожную карту по урегулированию обстановки в Газе, сообщает "Интерфакс".

Главы МИД указанных стран выступили с совместным заявлением по этому вопросу.

В заявлении отмечено, что Израиль отвергает предложенный план. Таким образом, решение Тель-Авива ставит под угрозу усилия президента США Дональда Трампа по прекращению военных действий в секторе Газа и созданию условий для устойчивого мира.

Действия Израиля препятствуют миротворческим предложениям и могут навредить международным усилиям по стабилизации ситуации на оккупированных палестинских территориях.

Восемь стран призвали Израиль к возобновлению диалога и поиску компромиссных шагов, способных вернуть процесс урегулирования в русло дорожной карты.

Между тем движение ХАМАС подтвердило готовность к разоружению и демилитаризации Газы.