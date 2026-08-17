Москва17 авгВести.Главы МИД ОАЭ, Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта возложили на Израиль ответственность за отказ принять предложенную "Советом мира" дорожную карту по урегулированию обстановки в Газе, сообщает "Интерфакс".
Главы МИД указанных стран выступили с совместным заявлением по этому вопросу.
В заявлении отмечено, что Израиль отвергает предложенный план. Таким образом, решение Тель-Авива ставит под угрозу усилия президента США Дональда Трампа по прекращению военных действий в секторе Газа и созданию условий для устойчивого мира.
Действия Израиля препятствуют миротворческим предложениям и могут навредить международным усилиям по стабилизации ситуации на оккупированных палестинских территориях.
Восемь стран призвали Израиль к возобновлению диалога и поиску компромиссных шагов, способных вернуть процесс урегулирования в русло дорожной карты.
Между тем движение ХАМАС подтвердило готовность к разоружению и демилитаризации Газы.