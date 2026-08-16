Американские военные обозначили на картах сектор Газа частью Израиля CENTCOM опубликовало карту с сектором Газа как территорией Израиля

Москва16 авг Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (United States Central Command, CENTCOM) опубликовало в соцсети X карту Ближнего Востока, на которой сектор Газа и Западный берег реки Иордан обозначены как части территории Израиля.

Данная карта размещена на странице командования как сопроводительный материал к сообщению о визите в регион руководителя командования адмирала Брэда Купера. На карте палестинские территории не выделены отдельной границей.

В настоящее время Палестину признают 157 государств. В сентябре 2025 года этот список пополнился Великобританией, Австралией, Канадой и Португалией. Позднее с заявлением о признании Палестины выступили Франция, Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако.

Среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН палестинскую государственность не признают только США.