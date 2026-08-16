CENTCOM изменило границы на размещенной в соцсети X карте Ближнего Востока

CENTCOM изменило карту Ближнего Востока в публикации в соцсети X CENTCOM изменило границы на размещенной в соцсети X карте Ближнего Востока

Москва16 авг Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (United States Central Command, CENTCOM) изменило карту Ближнего Востока в сообщении в соцсети X, приуроченному к турне главы CENTCOM адмирала Брэда Купера по региону.

Об этом свидетельствуют нынешняя версия сообщения CENTCOM и скриншоты первоначального варианта, сохраненные пользователями социальной сети.

В первой версии карты от CENTCOM сектор Газа и Западный берег реки Иордан отнесены к территории Израиля.

В обновленной версии границы района пересмотрены, теперь палестинские территории обозначены отдельно. Причины изменений CENTCOM не называет.

Купер за время 10-дневного визита на Ближний Восток посетил Бахрейн, Израиль, Иорданию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, а также проинспектировал авианосец USS Abraham Lincoln, находящийся в Аравийском море.