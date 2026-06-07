Москва7 июнВести.В Палестине на Западном берегу Иордана неизвестные террористы открыли стрельбу, сообщают Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Маген Давид Адом (МАДА, израильская национальная медслужба).
После первых сообщений о теракте в районы Салит и Цур-Ицхак были направленны бойцы ЦАХАЛ и сотрудники спецслужб.
[Один] террорист был нейтрализован на месте. Военнослужащие вместе с дополнительным медицинским персоналом приступили к масштабным поискам других террористов и оказывают медицинскую помощь пострадавшимговорится в отчете ЦАХАЛ
В результате теракта погиб 35-летний мужчина. Пятерых пострадавших - двух в тяжелом состоянии и трех в средней степени тяжести - доставили в больницы "Меир" и "Бейлинсон", добавила МАДА.
Западный берег Иордана продолжает оставаться одним из очагов напряженности на Ближнем Востоке с 1967 года, когда он был занят израильскими войсками по итогам Шестидневной войны.
Несмотря на резолюции ООН, а также договоренности с администрацией Палестины, ЦАХАЛ продолжает держать войска в регионе, что рассматривается ООН как оккупация. Кроме того, Израиль продолжает возведение на Западном берегу Иордана еврейских поселений. Сейчас Палестинская национальная администрация (ПНА) представлена лишь на 41% территории Западного берега реки Иордан, остальные 59% находятся под контролем Израиля.
В декабре палестинский террорист убил двух жителей на севере Израиля в городе Бейт-Шеан. Сначала он на автомобиле сбил насмерть 68-летнего пешехода, а потом зарезал ножом 20-летнюю девушку.