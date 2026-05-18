Минобороны Израиля: вступил в силу закон о смертной казни для террористов

Москва18 мая Вести.Командующий Центральным военным округом Израиля генерал-майор Ави Блот подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, позволяющую применять недавно принятый парламентом Израиля закон о смертной казни для террористов. Об этом сообщили в минобороны страны.

В военном ведомстве отметили, что закон является недвусмысленным изменением политики Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, передает РИА Новости.

В марте в израильском парламенте (кнессете) приняли закон о смертной казни для террористов, который многие в стране и за рубежом назвали дискриминационным в силу неоднозначности его формулировок.

В документе говорится, что для территории Западного берега реки Иордан закон, по всей видимости, не будет применяться к гражданам Израиля или тем, кто имеет статус жителя еврейского государства.

Кроме того, предлагается внести поправки в закон об уголовном праве для территории Израиля, установив, что смертная казнь или пожизненное заключение будут применяться к лицам, "причинившим смерть человеку с целью отрицания существования государства Израиль при обстоятельствах совершения теракта".

Такая формулировка свидетельствует о том, что терактами будут признаваться только преступления против интересов Израиля или его граждан.

Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, посол России в Саудовской Аравии 2000-2005 годах Андрей Бакланов в интервью ИС "Вести" заявил, что принятый в Израиле закон о смертной казни террористов – отражение общей напряженности и крайне опасной ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.