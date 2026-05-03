Израильскому министру нацбезопасности на юбилей подарили торт с висельной петлей Министру нацбезопасности Израиля на юбилей подарили торт с висельной петлей

Москва3 мая Вести.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в честь своего юбилея получил торт с изображением висельной петли. Об этом сообщает "7 канал".

Отмечается, что оформление торта было связано с принятием закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян.

Необычный торт министру подарила его жена. На кремовой поверхности были сделаны надписи "Поздравляем министра Бен-Гвира", а также фраза о том, что "иногда мечты сбываются".

30 марта парламент Израиля одобрил закон о введении смертной казни для палестинцев. Эта мера наказания была отменена в стране еще в 1954 году. Согласно новому закону, приговор должен быть приведен в исполнение в течение 90 дней, при этом возможность помилования не предусмотрена.