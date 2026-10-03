ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в нарушении мирного плана США ХАМАС призвал США не допустить продолжения ударов Израиля

Москва3 окт Вести.Движение ХАМАС призвало посредников и администрацию США не допустить, чтобы Израиль использовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа как прикрытие для продолжения ударов по палестинской территории.

Мы призываем посредников и американскую администрацию не допустить, чтобы (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху использовал соглашение о прекращении огня как прикрытие для продолжения своих массовых убийств говорится в заявлении палестинского движения

Перемирие между Израилем и ХАМАС, начавшееся в октябре 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа, фактически не остановило боевые действия. Тель-Авив продолжает атаковать сектор Газа, утверждая, что группировка нарушает условия сделки, пополняет арсеналы и планирует новые нападения. Представители ХАМАС полностью отрицают эти заявления, возлагая всю ответственность за нарушение мирного плана на израильскую сторону.

В субботу израильский авиаудар по жилому дому в городе Газа, по данным местных медицинских служб, привел к гибели по меньшей мере пяти человек, в том числе четырех женщин. Израильская армия не комментировала этот удар.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС.