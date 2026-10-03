Москва3 октВести.Движение ХАМАС призвало посредников и администрацию США не допустить, чтобы Израиль использовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа как прикрытие для продолжения ударов по палестинской территории.
Мы призываем посредников и американскую администрацию не допустить, чтобы (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху использовал соглашение о прекращении огня как прикрытие для продолжения своих массовых убийствговорится в заявлении палестинского движения
Перемирие между Израилем и ХАМАС, начавшееся в октябре 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа, фактически не остановило боевые действия. Тель-Авив продолжает атаковать сектор Газа, утверждая, что группировка нарушает условия сделки, пополняет арсеналы и планирует новые нападения. Представители ХАМАС полностью отрицают эти заявления, возлагая всю ответственность за нарушение мирного плана на израильскую сторону.
В субботу израильский авиаудар по жилому дому в городе Газа, по данным местных медицинских служб, привел к гибели по меньшей мере пяти человек, в том числе четырех женщин. Израильская армия не комментировала этот удар.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС.