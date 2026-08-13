США выступили против постоянного присутствия войск Израиля в Ливане Axios: США не одобряют постоянного присутствия войск Израиля в Ливане

Москва13 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа выступает против постоянного присутствия израильских войск в Ливане, поскольку это противоречит соглашению между Тель-Авивом и Бейрутом, заявил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на чиновника из госдепартамента.

Белый дом раскритиковал заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о размещении израильских войск на юге Ливана​​​.

По словам Равида, администрация подчеркнула, что слова Каца идут вразрез с обязательствами, которые правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взяло на себя в рамках соглашения с США и Ливаном.

Чиновник из Госдепа, на которого ссылается Равид, подчеркнул, что "США ожидают, что все стороны намерены вести себя в соответствии с рамочным соглашением, которое они подписали, и Израиль четко указал, что у него нет территориальных амбиций в Ливане".

Постоянное военное присутствие на юге Ливана не совместимо с обязательствами, указанными в соглашении или с долгосрочным миром и безопасностью обоих государств приводит Равид слова чиновника

Вашингтон полностью уважает "территориальную целостность Ливана", а подписанное "рамочное соглашение четко предусматривает поэтапную передислокацию на определенных условиях", увязанную с подтвержденным разоружением ливанского шиитского движения "Хезболла" и разрушением ее инфраструктуры, пояснил чиновник.

Вооруженные силы (ВС) Ливана в рамках договоренностей "приступают к принятию мер в первых пилотных зонах, а США продолжат поддерживать полное осуществление этого процесса", добавил чиновник.

США, Израиль и Ливан заключили 26 июня трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.

Соглашение подразумевает восстановление контроля ВС Ливана над югом страны, где сейчас находятся израильские войска, а также начало выполнения договоренностей с так называемыми пилотными зонами, из которых должны выйти войска Израиля при условии разоружения "Хезболлы".

Несмотря на это, Израиль продолжает совершать атаки на Ливан и сохраняет свое присутствие на юге страны. В конце июля Нетаньяху заявил о том, что Вашингтон потребовал от Тель-Авива вывести войска из сектора Газа, Ливана и Сирии, однако Израиль намерен сопротивляться указаниям США.