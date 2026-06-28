Президент Ливана призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск Ливан попросил США заставить Израиль вывести его войска за границы страны

Москва28 июн Вести.Президент Ливана Джозеф Аун обратился с призывом к американскому коллеге Дональду Трампу "надавить" на Израиль для того, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу. Об этом сообщается в заявлении ливанской президентской администрации по итогам телефонной беседы двух лидеров.

Как отмечается в публикации, Аун надеется на то, что Соединенные Штаты помогут предотвратить возможные нарушения данного соглашения.

Президент выразил надежду, что США... обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны говорится в заявлении

В нем также указано, что ливанская армия должна развернуться на территории вплоть до границы с Израилем. Подчеркивается, что правительство Ливана несет ответственность за выполнение своей части договоренностей, достигнутых на встрече с израильскими представителями в США.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон и Бейрут якобы согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана.

Кроме того, Нетаньяху охарактеризовал рамочное соглашение об урегулировании конфликта, заключенное представителями Ливана и Израиля в Вашингтоне 26 июня, как историческое. По его мнению, этот документ дает возможность продвинуться по вопросу завершения конфликта.