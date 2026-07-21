Президент Ливана встретится в Вашингтоне с Трампом Президент Ливана встретится с Трампом, чтобы обсудить вывод израильских войск

Москва21 июл Вести.Президент Ливана встретится во вторник в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в Ливане после нескольких месяцев войны между Израилем и радикальной группировкой "Хезболла".

Как пишет агентство Associated Press, знаковая встреча ливанского президента Джозефа Ауна с Трампом состоится на фоне продолжающихся прямых переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве Вашингтона.

Ливан надеется, что они приведут к выводу израильских войск из южных районов, которые они в настоящее время оккупируют, и к тому, что ливанские военные получат поддержку для установления полного контроля над территориями, где ранее господствовали боевики "Хезболлы" говорится в статье

Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное 26 июня в Вашингтоне, предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.

В соглашении также изложены шаги к возможному мирному соглашению между двумя странами, которые никогда не поддерживали формальных дипломатических отношений и номинально находились в состоянии войны почти 80 лет после создания Израиля, отмечает Associated Press.

"Хезболла" отвергла прямые переговоры, организованные США, и вместо этого поддержала переговоры Вашингтона со своим ключевым союзником и покровителем Ираном о прекращении войны, что также включает в себя прекращение войны в Ливане как условие для восстановления спокойствия пишет автор публикации

Ливанское правительство пришло к власти в начале 2025 года, пообещав разоружить все негосударственные группировки, включая "Хезболлу". Оно обвиняет "Хезболлу" во втягивании страны в очередную войну с Израилем в марте, когда эта группировка выпустила несколько ракет по северному Израилю после нападения США и Израиля на Иран.

Руководство Бейрута осудило последующее наземное вторжение Израиля и его бомбардировки, в результате которых погибло более 4000 человек и 1,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома, пишет Associated Press.