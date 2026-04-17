Телеканал i24: США "включатся" в разоружение "Хезболлы", как никогда ранее

Москва17 апр Вести.США "включатся" в разоружение ливанского шиитского движения "Хезболла" в рамках достигнутого соглашения между Ливаном и Израилем, сообщает телеканал i24 со ссылкой на заявление израильского чиновника.

США начнут более основательно участвовать в прекращении огня, в отличие от прошлых лет, и намерены использовать свои возможности для разоружения "Хезболлы" отмечает i24

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней, начиная с 00.00 17 апреля.

Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов начать работу с Израилем и Ливаном для достижения долгосрочного мирного соглашения.

Несмотря на вступившее в силу перемирие, Израиль уже нанес удары по поселениям на юге Ливана.

По данным ливанского Национального информационного агентства (NNA), в районе Рашайя и западного склона горы Хермон летают израильские разведывательные самолеты.