Axios: ХАМАС после встречи с Кушнером поддержал план разоружения

ХАМАС подтвердил готовность к разоружению и демилитаризации Газы Axios: ХАМАС после встречи с Кушнером поддержал план разоружения

Москва17 авг Вести.Лидеры палестинского движения ХАМАС на встрече в Египте с представителем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером подтвердили готовность к разоружению и демилитаризации сектора Газа.

Встреча была "очень продуктивной", сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника ресурса, ХАМАС предпринимает практические шаги для выполнения своих обязательств.

Кушнер использовал встречу, чтобы оказать давление на руководство ХАМАС, требуя конкретных действий по разоружению, говорится в публикации. Он подчеркнул, что "планка высока", поскольку Израиль не доверяет представителям движения и ожидает реальных результатов, а не обещаний. Кушнер в этой связи заявил, что тема разоружения не подлежит обсуждению.

Не может быть никакой двусмысленности: ХАМАС должен отказаться от власти, оружия и военной инфраструктуры. Газа больше не должна быть источником террора для Израиля говорится в публикации

Стороны также обсудили на переговорах детали перехода к следующему этапу мирного плана, разработанного США.

Основные условия, которые должен выполнить ХАМАС, предполагают передачу управления сектором Газа палестинскому технократическому правительству и полный отказ от политической и военной роли в будущем.

В качестве гарантии для Израиля США готовы поддержать развертывание так называемых международных сил стабилизации, восстановление в районе Рафаха и обсуждение поэтапного вывода войск при условии реального разоружения ХАМАС.

Палестинское движение согласилось с "дорожной картой" второго этапа плана, предусматривающей постоянное прекращение огня, полный вывод израильской армии, оказание гуманитарной помощи палестинским территориям и их восстановление.

Вместе с этим в ХАМАС выразили недовольство продолжающимися израильскими ударами, обвинив Тель-Авив в невыполнении первой фазы соглашения.

Египет, Катар и Турция, выступающие посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа, также осудили действия Израиля в анклаве.

Ожидается, что 17 августа Кушнер посетит Израиль, где встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Цель визита – обсуждение шагов, которые Израиль должен предпринять в ответ на демилитаризацию Газы.