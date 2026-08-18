Посол США заявил об отсутствии разногласий между Трампом и Нетаньяху по Газе

Посол США Хакаби опроверг сообщения о разногласиях Трампа и Нетаньяху по Газе Посол США заявил об отсутствии разногласий между Трампом и Нетаньяху по Газе

Москва18 авг Вести.США и Израиль не имеют разногласий по ключевым положениям плана главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби, комментируя переговоры американской делегации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам дипломата, США и Израиль едины в стремлении реализовать предложенный Трампом план. Одним из его ключевых условий Хакаби назвал разоружение палестинского движения ХАМАС и исключение возможности его дальнейшего существования в Газе.

Нет никаких разногласий по плану Трампа, предполагающему разоружение ХАМАС и гарантии того, что у организации не будет никакого будущего в Газе. В этом вся суть написал Хакаби на странице в соцсети X

Он также прокомментировал публикации СМИ о якобы сохраняющихся противоречиях между США и Израилем. По его словам, сообщения о разногласиях сторон появились после встречи Нетаньяху с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Дипломат назвал часть таких публикаций недостоверными. Хакаби подчеркнул, что присутствовал на переговорах несколько часов и поэтому может утверждать, что некоторые сообщения были основаны на выдуманных сведениях.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что четырехчасовые переговоры Нетаньяху и Кушнера выявили сохраняющиеся разногласия между США и Израилем. По данным портала, ситуация свидетельствует о сложности достижения прогресса в урегулировании конфликта в Газе в ближайшей перспективе.