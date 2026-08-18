Axios: Кушнер попросил Израиль проверить готовность ХАМАС к разоружению в Газе Axios: США просят Израиль проверить готовность ХАМАС к разоружению в Газе

Москва18 авг Вести.Соединенные Штаты Америки хотели бы, чтобы Израиль сделал "небольшие шаги" в секторе Газа для проверки серьезности намерений палестинского движения ХАМАС в отношении разоружения и демилитаризации сектора Газа.

Об этом сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на свои источники.

Об этом специальный посланник и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил в ходе консультаций с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Последний выразил сомнение в том, что ХАМАС действительно готов к демилитаризации и спросил Кушнера, почему тот решил встретиться в Египте с лидерами этого движения. Спецпосланник Трампа в ответ пояснил, что ему важно было услышать от них напрямую, готовы ли они двигаться в направлении разоружения.

Последний раз, когда [спецпредставитель президента США] Стив Уиткофф и я встречались с лидерами ХАМАС, это привело к освобождению всех заложников отметил Кушнер

Он имел в виду освобождение в прошлом году заложников, которые были захвачены в ходе нападения радикалов на Израиль 7 октября 2023 года.

Большая часть встречи была посвящена разъяснению плана Совета мира, созданного США для урегулирования ситуации в секторе Газа, а также устранению заблуждений по этому вопросу.

Кушнер также отметил, что Вашингтон не ждет от Израиля прекращения действий против непосредственных угроз со стороны ХАМАС. Он еще раз подчеркнул, что план Совета мира предусматривает начало процесса восстановления только после завершения разоружения.

Процесс демилитаризации будет проходить следующим образом: сначала ХАМАС передаст свои вооружения палестинскому технократическому правительству, которое в свою очередь направит их международным силам по стабилизации обстановки в анклаве для окончательного уничтожения говорится в публикации

В результате переговоров спецпосланник президента США и премьер-министр Израиля договорились создать механизм урегулирования конфликтов в секторе Газа. Он должен отслеживать возможные нарушения договоренностей и предотвращать эскалацию напряженности.

Кушнер и Нетаньяху также решили сформировать две рабочие группы — одну по демилитаризации Газы, а другую - по гуманитарным вопросам, включая такие важные аспекты, как водоснабжение и санитария.

По данным Axios, ключевым моментом разногласий между Советом мира и израильским правительством является определение понятия "непосредственная угроза" со стороны ХАМАС.

Ранее сообщалось, что лидеры палестинского движения ХАМАС на встрече в Египте с Кушнером подтвердили готовность к разоружению. Как пишет портал Axios, зять Трампа использовал встречу, чтобы оказать давление на руководство ХАМАС. Он настаивал на конкретных действиях по разоружению, говорится в публикации. Кушнер напомнил, что "планка высока", так как Израиль не доверяет представителям движения и будет оценивать реальные результаты, а не обещания.