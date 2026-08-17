Нетаньяху и Кушнер обсудили турецкое финансирование ХАМАС Нетаньяху и Кушнер на встрече обсудили финансирование ХАМАС Турцией

Москва17 авг Вести.На встрече, состоявшейся между премьером Биньямином Нетаньяху и спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, израильская сторона обнародовала подробности турецкого финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил 12-й канал со ссылкой на высокопоставленные источники.

Встреча была очень длительной, мы раскрыли подробности о ХАМАС и о турецком финансировании [движения] говорится в сообщении телеканала

На минувшей неделе Джаред Кушнер провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Эль-Аламейне, посвященную реализации американского плана по Газе. Кроме того, Кушнер встретился и с делегацией ХАМАС.

Помимо этого сообщалось, что Кушнер может отправиться в другие страны Ближнего Востока для переговоров с региональными лидерами, участвующими в решении проблемы Газы.