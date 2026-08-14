Axios: Кушнер на следующей неделе посетит Израиль для переговоров по Газе

Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров по Газе Axios: Кушнер на следующей неделе посетит Израиль для переговоров по Газе

Москва14 авг Вести.Старший советник и зять президента Соединенных Штатов Америки Джаред Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе для проведения переговоров по ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с планом визита.

Как отмечается в тексте, Кушнер планирует отправиться в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным "высоким представителем" "Совета мира" в Газе, и встретиться с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Это будет первая поездка Кушнера в Израиль с января. Она происходит на фоне попыток Белого дома и "Совета мира" [президента США Дональда] Трампа продвинуть следующий этап плана по Газе, который сосредоточен на разоружении [палестинского движения] ХАМАС и потенциальном выводе израильских войск сказано в публикации

Кроме того, сообщается, что Кушнер также может отправиться в другие страны Ближнего Востока для переговоров с региональными лидерами, участвующими в решении проблемы Газы.

8 августа СМИ сообщили, что спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, участвующие в урегулировании украинского конфликта, могут посетить Москву и Киев в течение 7–10 дней.

13 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия сможет в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, когда станут известны их планы.