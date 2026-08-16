Кушнер обсудил ситуацию в Газе с лидером Египта и представителями ХАМАС

Кушнер провел переговоры с лидером Египта и представителями ХАМАС Кушнер обсудил ситуацию в Газе с лидером Египта и представителями ХАМАС

Москва16 авг Вести.Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился с посредниками в переговорах между Израилем и движением ХАМАС в египетском Эль-Аламейне, сообщает телеканал Al Hadath.

Уточняется, что основной темой переговоров была ситуация в секторе Газа.

В ходе встречи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси "подчеркнул, что все стороны конфликта в Газе должны неукоснительно соблюдать положения соглашения", подписанного в октябре прошлого года в Шарм-эш-Шейхе [Соглашение о прекращении огня в секторе Газа].

Ранее сообщалось, что Кушнер также может отправиться в другие страны Ближнего Востока для переговоров с региональными лидерами, участвующими в решении проблемы Газы.