Трамп выступил посредником в переговорах Саудовской Аравии и Израиля FT: Трамп лично пытался примирить Саудовскую Аравию и Израиль

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лично принимал участие в переговорах с лидерами Саудовской Аравии и Израиля с целью нормализовать отношения между ближневосточными странами.

Об этом он сказал в интервью Financial Times (FT). По словам американского лидера, идея налаживания отношений "очень нравится обоим государствам".

Президент сказал, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху о нормализации отношений передает FT

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия может начать масштабную военную операцию против хуситов в Йемене, чтобы снять блокаду нефтяного экспорта в Красном море.