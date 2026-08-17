Советник Нетаньяху объявил, что ЦАХАЛ не отойдет с занятых позиций в Газе

ЦАХАЛ не будет отводить свои войска от занятых позиций в секторе Газа Советник Нетаньяху объявил, что ЦАХАЛ не отойдет с занятых позиций в Газе

Москва17 авг Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет отходить с занятых позиций в секторе Газа, а также Израиль не изменит тактики точечной ликвидации палестинских боевиков. Об этом ТАСС заявил Дмитрий Гендельман, советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Гендельман сделал данное заявление по итогам встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

ЦАХАЛ не отойдет от "желтой линии", останется на нынешних позициях и продолжит пресекать любые угрозы своим силам и гражданам. Израиль также не изменит подход к точечным ликвидациям боевиков сказал советник Нетаньяху

Гендельман добавил, что на встрече Нетаньяху с Кушнером речь шла о полном разоружении палестинского движения ХАМАС.

Никакого восстановления в Газе не будет до того, как ХАМАС разоружится на всей территории сектора. Первым шагом к демилитаризации станет требование к ХАМАС сдать оружие на уничтожение под американским контролем заявил Гендельман

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и Кушнер обсудили на встрече турецкое финансирование ХАМАС.