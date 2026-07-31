Axios: договоренности о разоружении ХАМАС запустятся в ближайшие недели

Власти США ожидают, что разоружение ХАМАС начнется в ближайшие недели Axios: договоренности о разоружении ХАМАС запустятся в ближайшие недели

Москва31 июл Вести.Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что имплементация соглашения о разоружении палестинского движения ХАМАС начнется уже в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации источников, договоренности предусматривают, что ХАМАС и Израиль в течение семи-восьми месяцев должны будут осуществить ряд сложных, взаимных шагов, верификация которых будет проводиться независимой стороной.

При этом израильская сторона выражает скептицизм относительно готовности ХАМАС к полному выполнению этих обязательств, отмечается в статье.

Среди прочих аспектов договора предполагается уничтожение используемых формированиями ХАМАС тоннелей, а также объектов, предназначенных для производства вооружений.

Ранее Трамп заявил о достижении согласия с ХАМАС о всеобъемлющем разоружении формирований в секторе Газа.