Нетаньяху заявил, что Мамдани подстрекает к протестам против евреев Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС

Москва22 сен Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поддерживает ХАМАС и подстрекает к протестам против евреев. Об этом глава правительства заявил на видео, опубликованном в социальной сети X.

Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках поездки израильский премьер планирует выступить на общеполитических дебатах.

Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа. Позор вам за то, что вы подстрекаете к беспорядкам против нью-йоркских евреев заявил Нетаньяху

Израильский премьер связал поездку в Нью-Йорк с намерением публично изложить свою позицию по действиям израильских военнослужащих и ситуации вокруг мэра Нью-Йорка.

22 сентября стартовала 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В течение недели в штаб-квартире организации будут проходить выступления и встречи с участием глав государств и правительств, министров иностранных дел и других высокопоставленных представителей стран-членов ООН.