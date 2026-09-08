Haaretz: Нетаньяху был предупрежден ОАЭ о возможной атаке ХАМАС в 2023 году

Власти ОАЭ предупреждали Нетаньяху о возможной атаке ХАМАС в 2023 году Haaretz: Нетаньяху был предупрежден ОАЭ о возможной атаке ХАМАС в 2023 году

Москва8 сен Вести.В 2023 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху накануне 7 октября получил предупреждение от властей ОАЭ о возможной атаке со стороны радикального палестинского движения ХАМАС, пишет газета Haaretz.

Материал газеты основан на тексте новой книги "Похищенные: 843 дня в одиночестве", написанной журналистами Шломи Эльдаром и Рут Юваль после разговоров с десятками источников в Израиле и за его пределами, включая высокопоставленных чиновников.

Сообщается, что примерно за 10 дней до атаки премьеру Израиля поступил звонок от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Тот предупредил Нетаньяху, что глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар планирует вторжение в Израиль.

В ходе 45-минутного разговора президент ОАЭ выразил опасения по поводу дальнейшей стабильности в регионе и сохранения Авраамовых соглашений. В ответ Нетаньяху удивил Аль Нахайяна очень спокойной реакцией: он заверил арабского лидера в контроле Израиля над ситуацией в Газе.

Утром 7 октября 2023 года вооруженные члены ХАМАС и других палестинских группировок атаковали израильскую территорию, сопровождая вторжение убийствами мирных граждан приграничных населенных пунктов и взятием в заложники около 250 человек. Участники радикального движения назвали это нападение ответом на действия израильского руководства против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ захватил в секторе Газа руководителя аппарата внутренней безопасности ХАМАС.