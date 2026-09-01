Израиль сообщил о захвате высокопоставленного члена ХАМАС Глава МО Израиля сообщил о задержании высокопоставленного члена ХАМАС в Газе

Москва1 сен Вести.Высокопоставленный представитель радикального палестинского движения ХАМАС был задержан в секторе Газа после израильских ударов. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Видеообращение он записал в израильском поселке Нетив-ха-Асара, расположенном у границы с сектором Газа.

Даже в тот момент, когда мы находимся здесь, наши силы постоянно продолжают действовать в городе Газа. Некоторое время назад был задержан высокопоставленный член ХАМАС. Такова наша политика: мы не дожидаемся угроз, мы преследуем террористов ХАМАС, пресекаем их деятельность и уничтожаем их террористическую инфраструктуру сказал он

При этом Кац не уточнил, кого именно задержали в ходе операции. Ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что военные нанесли удары по нескольким целям в районе Газы для устранения угрозы, однако подробностей также не привела.

По данным источников портала Ynet, в результате атаки был захвачен глава аппарата внутренней безопасности ХАМАС, который занимался вопросами разведки и контрразведки. Издание отмечает, что перед этим в Газе произошли необычные столкновения, сопровождавшиеся авиаударами Израиля по анклаву.

По версии Ynet, непосредственно задержание провели местные палестинские вооруженные формирования, которые сотрудничают с Израилем. Израильские ВВС, как утверждает портал, обеспечивали поддержку с воздуха, а сухопутные подразделения армии Израиля в операции не участвовали.