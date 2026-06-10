ЦАХАЛ заявил об уничтожении двух членов ХАМАС, отвечающих за денежные переводы

ЦАХАЛ заявил об уничтожении двух членов ХАМАС ЦАХАЛ заявил об уничтожении двух членов ХАМАС, отвечающих за денежные переводы

Москва10 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении двух членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, которые координировали денежные переводы для организации.

В воскресенье ЦАХАЛ совместно с Общей службой безопасности нанесли удар в северной части сектора Газа и ликвидировали ​​​Хадера Джамаси, главу сети денежных переводов ХАМАС, вместе с его заместителем Мухаммедом Харазином. Они были ключевыми агентами по переводу средств для ХАМАС в секторе Газа сообщила пресс-служба ЦАХАЛ

Отмечается, что при ударе использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение, чтобы минимизировать риски среди мирного населения.