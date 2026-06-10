Москва10 июнВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении двух членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, которые координировали денежные переводы для организации.
В воскресенье ЦАХАЛ совместно с Общей службой безопасности нанесли удар в северной части сектора Газа и ликвидировали Хадера Джамаси, главу сети денежных переводов ХАМАС, вместе с его заместителем Мухаммедом Харазином. Они были ключевыми агентами по переводу средств для ХАМАС в секторе Газасообщила пресс-служба ЦАХАЛ
Отмечается, что при ударе использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение, чтобы минимизировать риски среди мирного населения.