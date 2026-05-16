Reuters: лидера военного крыла ХАМАСа убили в секторе Газа

Москва16 мая Вести.Убит лидер военного крыла движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника движения.

В пятницу армия Израиля сообщала об ударе по сектору Газа для ликвидации аль-Хаддада, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил… в субботу, что глава военного крыла группировки скончался говорится в сообщении

При этом официально ХАМАС пока не подтвердил гибель аль-Хаддада.

Израиль обвиняет аль-Хаддада в ответственности за убийства израильтян, в том числе военнослужащих.

В марте израильская армия сообщала о ликвидации командира ХАМАС, отвечавшего за подготовку бойцов.