Москва16 маяВести.Убит лидер военного крыла движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника движения.
В пятницу армия Израиля сообщала об ударе по сектору Газа для ликвидации аль-Хаддада, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.
Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил… в субботу, что глава военного крыла группировки скончалсяговорится в сообщении
При этом официально ХАМАС пока не подтвердил гибель аль-Хаддада.
Израиль обвиняет аль-Хаддада в ответственности за убийства израильтян, в том числе военнослужащих.
В марте израильская армия сообщала о ликвидации командира ХАМАС, отвечавшего за подготовку бойцов.