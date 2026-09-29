Москва29 сен Вести.Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман бен Джасим Аль Тани назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником, несущим ответственность за военную кампанию в Газе.

Это заявление катарский премьер сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану для подкаста Piers Morgan Uncensored.

Разумеется, то, что происходит в секторе Газа, - это военные преступления, и тот, кто несет за это ответственность, - военный преступник заявил Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, отвечая на вопрос, считает ли он Нетаньяху военным преступником

Премьер Катара осудил "бойню" 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС вторглась в Израиль, однако, подчеркнул он, ничто не может оправдать "гибель более 70 тыс. человек, уничтожение целого города, удары по больницам и школам".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, убив около 1 200 человек и взяв в заложники более 250 человек. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, заявив ее целями разгром ХАМАС и освобождение заложников.

В августе 2026 года Израиль отверг мирный план по Газе. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выходить из анклава до полного разоружения ХАМАС.