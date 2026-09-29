Нетаньяху предупредил о возможной атаке на Израиль Нетаньяху заявил о подготовке врагами удара по Израилю

Москва29 сен Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии признаков того, что противники могут попытаться атаковать Израиль в преддверии парламентских выборов. Об этом он сказал во время визита на авиабазу Тель-Ноф, сообщает The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, возможная атака может быть связана именно с приближением голосования, назначенного на 27 октября. Премьер выступил с заявлением на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.

У нас есть данные, указывающие на то, что в преддверии выборов наши враги попытаются нанести по нам удар заявил Биньямин Нетаньяху

Он также предупредил потенциальных противников Израиля, подчеркнув, что не стоит связываться с еврейским государством, поскольку израильские вооруженные силы способны нанести ответный удар и достать тех, кто попытается атаковать страну, в любой точке и в любое время.

Нетаньяху также сообщил, что за последние недели в секторе Газа были ликвидированы более 100 радикалов.