Нетаньяху: Израиль не потерпит присутствия турецких военных в Сирии Нетаньяху: Израиль не потерпит присутствия войск Турции в Сирии

Москва19 авг Вести.Израиль ясно дал понять Турции, что что не потерпит присутствия турецких военных в Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израиль расценивает размещение турецкий войск в Сирии как угрозу для себя, приводит канцелярия Нетаньяху его слова.

Мы не потерпим турецкого военного присутствия в Сирии. Мы ясно передали послание: не надо. Видимо, его услышали недостаточно хорошо, поэтому мы позаботились о том, чтобы его поняли лучше заявил Нетаньяху

Таким образом премьер-министр Израиля высказался по поводу событий 18 августа, когда Израиль нанес восемь авиаударов по авиабазе Абу-эд-Духур, которая расположена в 70 км от турецкой границы. Агентство Reuters передало, что на базе поражены взлетно-посадочная полоса и складские помещения.

После проведенной атаки канцелярия Нетаньяху распространила сообщение о том, что Сирия оказалась на грани срыва статус-кво с Израилем в области безопасности, дав разрешение на присутствие турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

Спецпосланник президента США по Сирии и Ираку Томас Баррак заявил, что Вашингтон работает над созданием механизма деэскалации между Израилем, Турцией и Сирией, чтобы избежать случайного военного столкновения, отметив, что Анкару предупредили об израильском ударе.

В конце 2024 года, когда тогдашний президент Сирии Башар Асад добровольно отказался от власти, новые власти Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа начали выстраивать более тесные связи с Турцией, которая давно поддерживала антиправительственные силы в Сирии.

В свою очередь Израиль начал опасаться усиления турецкого военного влияния у своих границ. Тель-Авив стремится сохранить сложившийся баланс сил на Ближнем Востоке.

В январе 2026 года Израиль и Сирия договорились о статус-кво по вопросам безопасности, однако Тель-Авив считает, что Дамаск нарушил эти договоренности, впустив турецких военных на авиабазу вблизи Алеппо.

Дополнительным раздражителем для Израиля остаются планы возможной поставки Турции американских истребителей F-35. Нетаньяху ранее подчеркивал, что это нарушит военный баланс в регионе, а Анкара стремится восстановить влияние, сопоставимое с временами Османской империи.