Израиль заявил, что Сирия допустила турецкие войска на авиабазу рядом с Алеппо

Израиль утверждает, что Сирия допустила турецкие войска на авиабазу близ Алеппо Израиль заявил, что Сирия допустила турецкие войска на авиабазу рядом с Алеппо

Москва19 авг Вести.Сирия оказалась на грани срыва статус-кво с Израилем в области безопасности, дав разрешение на присутствие турецких войск на авиабазе близ Алеппо. Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израиль и Сирия согласовали статус-кво по вопросам безопасности. Сирия была близка к его срыву, разрешив турецким войскам разместиться на авиабазе недалеко от Алеппо сообщает Al Arabiya в соцсети X

В канцелярии премьера подчеркнули, что Израиль твердо намерен защищать свою безопасность и выступает за восстановление уже согласованного статус‑кво.

Ранее стало известно, что США работают над созданием механизма деэскалации между Израилем, Турцией и Сирией после того, как Израиль атаковал сирийскую авиабазу недалеко от турецкой границы. В Вашингтоне подчеркнули, что основной задачей сейчас является снижение напряженности и создание условий для более взвешенного подхода сторон.