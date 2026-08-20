Турция и Сирия могут обновить соглашение по обороне после удара Израиля

Турция и Сирия готовят новые меры безопасности после удара Израиля Турция и Сирия могут обновить соглашение по обороне после удара Израиля

Москва20 авг Вести.Турция и Сирия могут пересмотреть договоренности в сфере обороны и безопасности после израильского удара по сирийской авиабазе Абу-эд-Духур. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye.

По данным издания, Анкара может согласовать с сирийскими властями новые правила применения силы и дополнительные оборонные протоколы на случай новых ударов со стороны Израиля.

Турция, как ожидается, предпримет шаги по обновлению правил применения силы и определению новых оборонных протоколов с сирийским правительством в качестве меры против возможной новой диверсии Израиля говорится в материале

Среди возможных мер рассматриваются постоянное наблюдение за приграничной зоной и воздушное патрулирование с использованием боевой авиации. Также стороны могут усилить защиту от израильских беспилотников и провести совместные военные учения для повышения взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

В среднесрочной перспективе, пишет издание, может обсуждаться ограничение военных полетов в воздушном пространстве Сирии.

Газета также сообщила о восстановлении авиабазы Абу-эд-Духур, расположенной примерно в 55 километрах от турецкой границы. По данным издания, сирийская сторона ремонтирует здания, а Турция занимается восстановлением взлётно-посадочных полос.

Кроме того, сообщается о подготовке к размещению на базе средств противовоздушной обороны и беспилотников, в том числе ударных. По версии Türkiye, около 200 военнослужащих должны были прибыть на базу вскоре после завершения подготовительных работ, однако этому помешал израильский удар в ночь на 18 августа.

Предполагалось, что размещенные на авиабазе беспилотники будут использоваться для поддержки операций против боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районах Пальмиры и Хомса.

После проведенной атаки 18 августа канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху распространила сообщение о том, что Сирия оказалась на грани срыва статус-кво с Израилем в области безопасности, дав разрешение на присутствие турецких войск на авиабазе близ Алеппо.