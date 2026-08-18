Баррак: США работают над механизмом деэскалации между Израилем, Турцией и Сирией Баррак: США обсуждают механизм деэскалации между Израилем, Турцией и Сирией

Москва18 авг Вести.Вашингтон работает над созданием механизма предотвращения военных инцидентов между Израилем, Турцией и Сирией после того, как Израиль нанес удары по сирийской авиабазе близ турецкой границы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова спецпосланника президента США по Сирии и Ираку, посла США в Турции Томаса Баррака.

Баррак отметил, что Турция не была предупреждена об израильских ударах, что могло привести к подготовке Анкарой ответных военных действий. Дипломат указал, что Анкара помогает в подготовке сирийских военных, восстановлении государственных институтов и инфраструктуры, а также оказывает Дамаску военную и дипломатическую поддержку.

По его словам, израильские удары по авиабазе были обусловлены тем, что Турция в ближайшем будущем может усилить свое присутствие на этой базе.

Это подчеркивает необходимость механизма предотвращения конфликтов с участием Израиля, Сирии и Турции. Мы активно работаем над его созданием, чтобы не допустить подобных недопониманий в будущем приводит слова Баррака Reuters

Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является снижение напряженности и создание условий для более взвешенного подхода сторон.

18 августа Израиль нанес восемь авиаударов по авиабазе Абу-эд-Духур, которая расположена примерно в 70 километрах от турецкой границы. По данным Reuters, в результате этой атаки были поражены взлетно-посадочная полоса и складские помещения.

В июле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать выводить военный контингент из Сирии и Ливана, чтобы избежать возможную эскалацию в регионе.