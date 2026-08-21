Москва21 авг Вести.Для Турции неприемлемо, что Израиль продолжает усиливать свое влияние в ближневосточном регионе. Так ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов в интервью ИС "Вести" прокомментировал удар Израиля по сирийскому аэродрому неподалеку от границы с Турцией.

18 августа Израиль нанес восемь авиаударов по сирийской авиабазе Абу-эд-Духур, которая расположена в 70 км от турецкой границы. По заявлению канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атака была направлена на предотвращение размещения в Сирии турецких войск и срыва соглашения о безопасности с Дамаском.

Турция отрицает присутствие постоянного контингента на сирийской базе. Пресс-секретарь Минобороны страны призвал не воспринимать военные интервенции Израиля против суверенитета соседних стран, как приемлемые действия.

Для Турции неприемлемо такое резкое, значительное усилие влияния Израиля в регионе, потому что Турция сама считает себя центром силы. Более того, Турция в период правления Эрдогана пытается повысить свой статус считает Борис Долгов

В конце 2024 года, когда президент Сирии Башар Асад добровольно отказался от власти, новые власти Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа начали выстраивать более тесные связи с Турцией, которая давно поддерживала антиправительственные силы в Сирии.

В свою очередь Израиль начал опасаться усиления турецкого военного влияния у своих границ. Тель-Авив стремится сохранить сложившийся баланс сил на Ближнем Востоке.

В январе 2026 года Израиль и Сирия договорились о статус-кво по вопросам безопасности, однако Тель-Авив считает, что Дамаск нарушил эти договоренности, впустив турецких военных на авиабазу вблизи Алеппо.