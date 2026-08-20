Москва20 авг Вести.Бывший премьер-министр и министр обороны Израиля Эхуд Барак назвал безрассудной эскалацию в отношении Турции после удара по сирийской авиабазе. Об этом сообщает Clash Report в соцсети X.

По словам Эхуда Барак, Турция — это не Иран и не Сирия Асада. Нет такой стратегической проблемы с Турцией, которую нельзя было бы решить посредством конфиденциальных контактов, координируемых с США.

Нетаньяху полностью сошел с рельсов сказал он

Он связал действия Нетаньяху с предстоящими выборами, предположив, что обострение отношений с Турцией может быть частью политической стратегии, направленной на усиление общественных страхов за безопасность.

Как писала газета The Jerusalem Post, 7 июля Эхуда Барака в интервью спросили, как его высказывания (а он и тогда был резко против нынешнего премьера) соотносятся с призывами Нетаньяху к созданию широкого правительства национального единства.

Сам Нетаньяху — закоренелый лжец. Нет ни одного политического деятеля в Израиле или в мире, который верил бы ему в чем бы то ни было, включая его союзников считает бывший премьер-министр Израиля

Барак также заявил, что поведение Нетаньяху связано с войной и проблемой заложников.

Этот человек саботировал целые сделки по освобождению заложников просто потому, что сделка означает прекращение войны. Прекращение войны означает создание государственной следственной комиссии, которая изучит, кто несет ответственность за бойню 7 октября и кто несет ответственность за политику, согласно которой ХАМАС является ценным активом считает Эхуд Барак

Премьер-министром Израиля Эхуд Барак стал в 1999 году, одержав убедительную победу над Биньямином Нетаньяху, который занимал этот пост с 1996 года. В феврале 2001 года Барак потерял свою должность, проиграв внеочередные выборы Ариэлю Шарону.