Москва21 авгВести.Парламентские выборы в Израиле 27 октября 2026 года могут неприятно удивить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.
По его словам, Биньямин Нетаньяху сейчас один из главных ньюсмейкеров в регионе, но его поджимает время.
Итог голосования может быть неприятным для Нетаньяху, его победа является далеко не очевидной. В этой связи много действий предпринимается и его партнерами по нынешней коалиции. Вчера Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, демонстрировал то, как строят виселицы для террористов. Террористами по новому израильскому законодательству сейчас считаются все, кто может быть заподозрен в каких-либо действиях по защите суверенитета, да и вообще права на существование Палестины и права палестинцев на жизнь. Собственно говоря, все, кто оказывают сопротивление израильской оккупации, могут попасть под определение террориста и приговорены к смертной казнипояснил эксперт
Керимов обратил внимание на недавний приказ премьер-министра Израиля об ударе по сирийской авиабазе в 60 км от турецкой границы в провинции Идлиб. Он привел к напряженности между Турцией и Израилем.
Турецкие СМИ, ссылаясь на источники в собственном правительстве, говорят о том, что Турция была готова дать военный ответ на эту агрессию, хотя на этой базе не было турецких военных. А в Израиле утверждают, что Турция пыталась этот объект превратить в свою действующую военную авиабазузаявил Турал Керимов
Однако, по его мнению, Турции нет смысла организовывать авиабазу в 60 км от собственной же границы, считает востоковед.
Разбирающиеся в технике люди знают, что военные самолеты подобное расстояние преодолевают даже не за считаные минуты, а за десятки секундсчитает он
Здесь некая игра на повышение, полагает эксперт.
На то, чтобы действительно спровоцировать Анкару на какие-то ответные меры, а потом сказать: "Ну вот видите, я же вам говорил, они представляют для нас угрозу"сказал журналист