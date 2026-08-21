Востоковед указал на неприятный исход выборов для премьер-министра Израиля Востоковед Керимов: итог голосования в Израиле будет неприятным для Нетаньяху

Москва21 авг Вести.Парламентские выборы в Израиле 27 октября 2026 года могут неприятно удивить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

По его словам, Биньямин Нетаньяху сейчас один из главных ньюсмейкеров в регионе, но его поджимает время.

Итог голосования может быть неприятным для Нетаньяху, его победа является далеко не очевидной. В этой связи много действий предпринимается и его партнерами по нынешней коалиции. Вчера Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, демонстрировал то, как строят виселицы для террористов. Террористами по новому израильскому законодательству сейчас считаются все, кто может быть заподозрен в каких-либо действиях по защите суверенитета, да и вообще права на существование Палестины и права палестинцев на жизнь. Собственно говоря, все, кто оказывают сопротивление израильской оккупации, могут попасть под определение террориста и приговорены к смертной казни пояснил эксперт

Керимов обратил внимание на недавний приказ премьер-министра Израиля об ударе по сирийской авиабазе в 60 км от турецкой границы в провинции Идлиб. Он привел к напряженности между Турцией и Израилем.

Турецкие СМИ, ссылаясь на источники в собственном правительстве, говорят о том, что Турция была готова дать военный ответ на эту агрессию, хотя на этой базе не было турецких военных. А в Израиле утверждают, что Турция пыталась этот объект превратить в свою действующую военную авиабазу заявил Турал Керимов

Однако, по его мнению, Турции нет смысла организовывать авиабазу в 60 км от собственной же границы, считает востоковед.

Разбирающиеся в технике люди знают, что военные самолеты подобное расстояние преодолевают даже не за считаные минуты, а за десятки секунд считает он

Здесь некая игра на повышение, полагает эксперт.