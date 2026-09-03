Москва3 сен Вести.Основной задачей внешней политики Израиля на данный момент является смена власти в Иране.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на встрече с министром обороны Исраэля Каца, начальника Генштаба армии Эяля Замира и руководства армии страны.

По мнению Нетаньяху данная цель осуществима в ближайшем будущем.

Я убежден в нашей способности устранить эту угрозу раз и навсегда. То есть свергнуть этот режим. Это главная цель, которая еще стоит перед нами, но ее достижение уже близко. Это не невозможно. Это вполне в пределах досягаемости заявил премьер

Израильский чиновник считает, что Тегеран сейчас "слабее, чем когда-либо", а также "борется за выживание".

Я говорю нашим врагам: "Не связывайтесь с нами. Если вы чему-то и научились, так это тому, что не стоит с нами связываться. У нас есть сила, решимость и внутреннее единство, чтобы победить вас отметил Нетаньяху

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у Тегерана дела идут "совсем неважно", поэтому республика близка к экономическому краху.