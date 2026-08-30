Раскрыто, кто может стоять за угрозами покушения на сына Нетаньяху Политолог Самонкин: произраильские силы в США могут угрожать сыну Нетаньяху

Москва30 авг Вести.За угрозами покушения на сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира могут стоять произральские силы в Соединенных Штатах. Такое предположение сделал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что таким образом они стремятся добиться более жесткой риторики в адрес Ирана.

За данными угрозами и попытками покушения могут стоять в первую очередь произраильские силы на территории Америки. Это ярые ультраправые фанатики, которые ждут от Нетаньяху и [президента США] Дональда Трампа более жесткой и решительной политики в адрес Ирана сказал Самонкин

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Служба общей безопасности Израиля на фоне сообщений об угрозе покушения экстренно эвакуировала сына Нетаньяху из США. По информации журналистов, Яир Нетаньяху покинул Флориду в сопровождении охраны, в настоящий момент он находится в Израиле.