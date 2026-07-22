Москва22 июл Вести.

Иранский кризис — это целиком и полностью проект премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сумел сделать президента США Дональда Трампа заложником своей агрессивной политики, рассчитывая, что Вашингтон поможет ему в кратчайшие сроки сокрушить Тегеран. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

Однако ставка на быстрый и легкий триумф над Ираном не оправдалась: ситуация вышла из-под контроля, превратившись в затяжное противостояние, отметил эксперт.

Это война Израиля, и я постоянно пишу об этом: не будет никакого перемирия. Израиль не собирается выводить войска из Ливана, откуда они уже изгнали больше миллиона человек и убили около пяти тысяч населения. Это не поселенцы, а захватчики, нарушающие Женевскую конвенцию и устав ООН, и им помогают США. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху с [президентом США Дональдом] Трампом развязали эту войну, за которую расплачиваются теперь 8 млрд человек. И эти 8 млрд не могут остановить этих двух парней заявил Селенте

По его словам, США не могут победить Тегеран с 1978 года, так как персидская цивилизация несоизмеримо старше и устойчивее американской.

С тех пор как в Иране произошла революция семьдесят восьмого года, США ничего не могут сделать с Ираном, не могут победить его. Это персы, которым гораздо больше лет, чем американцам. У них развита и наука, и технологии, и военное дело. Они читают наши ходы, они очень умные. Даже римляне на пике Римской империи не смогли победить их. Куда там Америке, которая ни разу не побеждала в войнах со времен Второй мировой войны. Мы развязали Корейскую войну, и пришлось заключать соглашение, чтобы ее остановить. Мы проиграли войну во Вьетнаме. Мы проиграли Иракскую войну. Мы не смогли справиться с талибами. Это была самая долгая война в американской истории. Так с чего мы взяли, что мы можем победить Иран? Да, кстати, во Второй мировой-то победы не было бы, если бы не русские. Но, правда, здесь такого нельзя говорить рассказал Селенте

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать выводить военный контингент из Сирии и Ливана в целях избежания грядущей эскалации в регионе.