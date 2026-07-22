Москва22 июлВести.
Иранский кризис — это целиком и полностью проект премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сумел сделать президента США Дональда Трампа заложником своей агрессивной политики, рассчитывая, что Вашингтон поможет ему в кратчайшие сроки сокрушить Тегеран. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.
Однако ставка на быстрый и легкий триумф над Ираном не оправдалась: ситуация вышла из-под контроля, превратившись в затяжное противостояние, отметил эксперт.
Это война Израиля, и я постоянно пишу об этом: не будет никакого перемирия. Израиль не собирается выводить войска из Ливана, откуда они уже изгнали больше миллиона человек и убили около пяти тысяч населения. Это не поселенцы, а захватчики, нарушающие Женевскую конвенцию и устав ООН, и им помогают США. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху с [президентом США Дональдом] Трампом развязали эту войну, за которую расплачиваются теперь 8 млрд человек. И эти 8 млрд не могут остановить этих двух парнейзаявил Селенте
По его словам, США не могут победить Тегеран с 1978 года, так как персидская цивилизация несоизмеримо старше и устойчивее американской.
С тех пор как в Иране произошла революция семьдесят восьмого года, США ничего не могут сделать с Ираном, не могут победить его. Это персы, которым гораздо больше лет, чем американцам. У них развита и наука, и технологии, и военное дело. Они читают наши ходы, они очень умные. Даже римляне на пике Римской империи не смогли победить их. Куда там Америке, которая ни разу не побеждала в войнах со времен Второй мировой войны. Мы развязали Корейскую войну, и пришлось заключать соглашение, чтобы ее остановить. Мы проиграли войну во Вьетнаме. Мы проиграли Иракскую войну. Мы не смогли справиться с талибами. Это была самая долгая война в американской истории. Так с чего мы взяли, что мы можем победить Иран? Да, кстати, во Второй мировой-то победы не было бы, если бы не русские. Но, правда, здесь такого нельзя говоритьрассказал Селенте
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать выводить военный контингент из Сирии и Ливана в целях избежания грядущей эскалации в регионе.