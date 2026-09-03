Песков о заявлении Бессента про Иран: США не могут монополизировать отношения

Песков ответил на требование Бессента "держаться подальше от Ирана" Песков о заявлении Бессента про Иран: США не могут монополизировать отношения

Москва3 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" прокомментировал заявление главы Минфина США Скотта Бессента, призвавшего "держаться подальше от Ирана".

По его словам, Москва продолжит поддерживать Тегеран и развивать отношения между странами.

Вряд ли Соединенные Штаты могут и должны монополизировать свои отношения с какой-то отдельно взятой страной. Мы имеем наших собственных партнеров, наших собственных друзей. И все эти отношения дружбы и партнерства мы будем поддерживать и дальше развивать заявил Песков

Глава Минфина США ранее призывом "держаться подальше от Ирана" прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия помогает Ирану и поставляет нужные товары.