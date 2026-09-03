Москва3 сенВести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Белый дом, как отмечается, ранее не рассказывал о поездке спецпосланника американского лидера.
Уиткофф встретился с шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном на средиземноморском острове Сардинияговорится в материале
Уточняется, что Уиткофф и представитель ОАЭ "провели мозговой штурм", в ходе которого обсудили Тегеран и другие вопросы.
Накануне Трамп заявил, что Штаты готовы нанести новые удары по Ирану в любое время. Он добавил, что при этом военная операция против Исламской Республики не продлится слишком долго.
Глава Белого дома также подчеркнул, что США уничтожили новое иранское военное оборудование в районе Ормузского пролива.