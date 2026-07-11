CBS: по поручению Трампа переговоры с Ираном продолжатся 11 июля в Омане

CBS: Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном CBS: по поручению Трампа переговоры с Ираном продолжатся 11 июля в Омане

Москва11 июл Вести.Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американская делегация продолжила обсуждение вопросов с Ираном, несмотря на продолжающуюся эскалацию. Встреча делегаций может пройти в Омане 11 июля, говорится в материале телерадиосети CBS со ссылкой на анонимные источники в администрации Белого дома.

По информации журналистов, Трамп поручил "своей команде", а именно зятю Джареду Кушнеру, вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, спецпосланник Стивену Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио, продолжить переговорный процесс с представителями Тегерана.

В публикации также подчеркивается, что США готовы применить военные и экономические меры в случае, если Иран не прекратит "враждебные действия".

CBS отмечает, что Трамп предоставляет своим представителям возможность и время для заключения сделки, однако сроки для этого ограничены.

Ранее президент США оставил инструкции на случай, если Ирану удастся убить его. В интервью изданию New York Post глава Белого дома заявил, что при таком раскладе Тегеран заплатит высокую цену.

В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американских чиновников, утверждает, что Соединенные Штаты требуют от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам, проходящим по водному маршруту.

Со своей стороны, арабский новостной телеканал Al Hadath распространил информацию, что новый раунд технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в Пакистане 12 июля.