США и ОАЭ обсудили тему Ормуза в свете переговоров Ирана и Омана

Госсекретарь Рубио и шейх Аль Нахайян обсудили ситуацию с Ормузским проливом США и ОАЭ обсудили тему Ормуза в свете переговоров Ирана и Омана

Москва19 авг Вести.Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Ормузском проливе на фоне вероятной договоренности между Ираном и Оманом о правилах судоходства в регионе. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Они (Рубио и Аль Нахайян – прим. ред.) обсудили ряд вопросов региональной безопасности​​​... Госсекретарь Рубио подчеркнул важность свободы судоходства через Ормузский пролив сказал Пиготт

Кроме того, представители государств также обсудили ситуацию в Ливане и подняли вопрос продолжающейся координации действий США и ОАЭ в отношении Ирана.

Прочие детали переговоров не разглашаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по Оману, если страна "встанет на пути" урегулирования конфликта с Тегераном.

16 августа стало известно, что Иран и Оман договорились по поводу обновленной карты судоходства в Ормузском проливе. В частности, Тегеран и Маскат смогли урегулировать ключевые параметры прохода коммерческих судов через стратегическую морскую артерию. Тем не менее, отдельные технические аспекты регламента движения в настоящее время остаются предметом двусторонних консультаций.