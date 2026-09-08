Зеленский назвал страны, где могут пройти следующие переговоры Зеленский назвал ОАЭ, Турцию и Швейцарию местами для возможных переговоров

Москва8 сен Вести.Следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, у Киева имеются приглашения от ряда стран.

Встреча может быть в Эмиратах, в Швейцарии, в Турции. В других странах приводят слова Зеленского украинские СМИ

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины прошел в Женеве 17-18 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не исключает возобновления переговоров по Украине. При этом он отметил, что говорить о конкретных сроках и месте их проведения пока преждевременно.