Москва8 сенВести.Следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, у Киева имеются приглашения от ряда стран.
Встреча может быть в Эмиратах, в Швейцарии, в Турции. В других странахприводят слова Зеленского украинские СМИ
Предыдущий раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины прошел в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не исключает возобновления переговоров по Украине. При этом он отметил, что говорить о конкретных сроках и месте их проведения пока преждевременно.