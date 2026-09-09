Россия рассчитывает на готовность Киева к переговорам, заявил Песков Песков: Москва рассчитывает на готовность Киева к переговорам

Москва9 сен Вести.Россия готова возобновить трехсторонние встречи с США и Киевом, рассчитывая, что Киев также к этому готов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что Вашингтон продолжит свои миротворческие усилия.

Это нужно, мы к этому открыты и надеемся также на открытость к этому Киева, киевских представителей сказал Песков

Он отметил, что Киев уже стал "уступчивее", но объяснил это трудностями в экономике и на фронте.

Это не та гибкость, которая необходима. В Киеве прекрасно знают, что нужно делать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования подытожил Песков

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возобновление переговоров между РФ, США и Киевом в трехстороннем формате.