Москва9 сенВести.Россия готова возобновить трехсторонние встречи с США и Киевом, рассчитывая, что Киев также к этому готов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду, что Вашингтон продолжит свои миротворческие усилия.
Это нужно, мы к этому открыты и надеемся также на открытость к этому Киева, киевских представителейсказал Песков
Он отметил, что Киев уже стал "уступчивее", но объяснил это трудностями в экономике и на фронте.
Это не та гибкость, которая необходима. В Киеве прекрасно знают, что нужно делать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулированияподытожил Песков
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возобновление переговоров между РФ, США и Киевом в трехстороннем формате.