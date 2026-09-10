Кремль назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров РФ, США и Украины Песков допустил проведение следующих трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Москва10 сен Вести.Абу-Даби может рассматриваться как место проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, место будет обсуждаться по мере перехода к предметному планированию встречи.

В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что Эмираты и Абу-Даби, в частности, как место проведения будут на повестке дня сказал Песков журналистам

По его словам, власти ОАЭ неоднократно подтверждали готовность предоставить площадку для таких переговоров. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ высоко ценит готовность ОАЭ выступить принимающей стороной.

Ранее Песков отмечал, что несколько стран заинтересованы в предоставлении площадки для возможных трехсторонних переговоров. Однако, по его словам, ключевым моментом остается готовность всех участников к встрече.