Буданов заявил, что Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в последний визит

В офисе Зеленского заявили об отсутствии новых идей по урегулированию Буданов заявил, что Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в последний визит

Москва12 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер во время последнего визита в Киев не представили кардинально новых идей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам Буданова, переговорный процесс удалось оживить.

Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются. Мы ищем новые подходы для решения старых вопросов, скажем так пояснил он в интервью одному из украинских СМИ

5 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они провели переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским.

Позднее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что представители США привезли Киеву условия урегулирования хуже предыдущих. Она назвала их "пунктами капитуляции" Киева.

Украинские эксперты расценивают телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным как плохой знак для Киева. Особое беспокойство вызывает тот факт, что после визитов спецпредставителей США в обе столицы американский лидер связался с российским президентом, в то время как аналогичного звонка в адрес Владимира Зеленского не последовало.