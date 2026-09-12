Самолет Зеленского в прямом и переносном смысле пролетел мимо Трампа Украинские СМИ: по пути в Канаду Зеленский пролетел мимо Трампа

Москва12 сен Вести.В прямом и переносном смысле самолет Владимира Зеленского, направлявшегося в Канаду, пролетел мимо Дональда Трампа, спешившего в Ирландию. Так визиты 47-го президента США Дональда Трампа в Ирландию и Зеленского в Канаду комментируют аналитики одного из украинских СМИ.

Зеленский продемонстрировал свои приоритеты, отмечают эксперты на Украине. Они добавляют, что его визит пришелся на максимально худший период в отношениях Канады с США, а также на период резкого ухудшения комуникации представителей канадской правящей элиты лично с Трампом.

Это показательно с символической точки зрения - относительно приоритетов Зеленского при взаимодействии с различными политическими лагерями на Западе. И приоритет тут явно не в пользу Трампа констатирует издание

Эксперты издания отмечают, что Зеленскому есть что обсудить в Вашингтоне, но он не заехал в США ни до визита в Канаду, а также не планирует это делать после окончания канадского вояжа. Также украинские эксперты обратили внимание на то, что Трамп не позвонил Зеленскому после визита своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. При этом, добавляют эксперты, телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным у Трампа состоялся 8 сентября.

В украинском издании добавили, что раз Зеленский не заглянул в Вашингтон, который от Канады всего в двух часах полета, то, видимо, даже по такому актуальному для Киева вопросу, как поставки ракет для систем ПВО Patriot, у американской стороны для Украине нет обнадеживающих сигналов.

Самолеты Зеленского и Трампа фактически шли на встречных курсах над Атлантическим океаном, когда Зеленский отправился в Канаду, а Трамп в Ирландию. В Дублине Трамп заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии.

Зеленский также предложил встретиться на саммите G20 в Майами главе российского государства Владимиру Путину. На это предложение ему ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил российское предложение: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву.